Mercato Juve / Colpo a sorpresa? Allegri avrebbe dato l’ok all’acquisto di…

La Juventus si sta muovendo in maniera molto rapida in sede di calciomercato. Giuntoli è praticamente da considerarsi un nuovo dirigente bianconero e ora tutti i tifosi dovranno prepararsi ad un'estate particolarmente calda. In questo senso, in queste ore stanno circolando delle novità niente male rispetto ad un calciatore che secondo Sky Sport avrebbe ricevuto il gradimento di Massimiliano Allegri.