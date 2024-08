Juve Women, ufficiale il nuovo portiere: ecco Proulx

La Juve Women ha ufficializzato un nuovo acquisto. Ecco il comunicato: “È canadese, gioca in porta. Ed è un nuovo arrivo nelle Juventus Women. Parliamo di Lysianne Proulx, nata a Longueil, in Quebec, il 17 aprile del 1999″.

Juve, il comunicato su Proulx

“Dopo la carriera giovanile e quella nel College (con il Syracuse Orange, nello stato di New York, negli USA, in cui gioca dal 2017 al 2021), iniziano le sue esperienze con le squadre di Club: Lysianne gioca prima all’FC Laval, segue un’esperienza in Europa (alla Torreense, in Portogallo) per ripartire oltreoceano, e difendere la porta prima del Melbourne City, in Australia, e poi del Bay FC, in California. Ora per lei inizia una nuova entusiasmante avventura nel vecchio continente: per lei inizia l’avventura con la Juventus. Benvenuta!“, ha concluso.