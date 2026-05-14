La società bianconera, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, comunica a tutti i tifosi bianconeri le modalità per seguire in TV e in streaming la gara della Juventus Women. Di seguito le info necessarie.

“Domenica 17 maggio 2026 la Juventus Women affronterà in trasferta il Parma.

Il match sarà valido per la ventiduesima giornata di campionato: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 18:00.

SERIE A WOMEN | DOVE VEDERE PARMA-JUVENTUS

La sfida tra le gialloblu e le bianconere sarà visibile su DAZN tramite Smart TV e in diretta streaming sull'app di DAZN”.