Under 19 femminile, le convocate per le qualificazioni: 6 bianconere in lista

La Nazionale U19 femminile ha pubblicato la lista delle convocate per le prossime partite di qualificazione agli Europei di categoria. Sono ben sei le calciatrici della Juventus nell'elenco: Bertucci , Mounecif, Schatzer , Berveglieri, Moretti, Pfattner . Ecco la nota della FIGC: "È stata diramata da Selena Mazzantini la lista delle venti calciatrici che prenderanno parte, sotto la sua guida tecnica, al Round 2 di qualificazione ai prossimi Europei femminili Under 19. Un girone a quattro squadre – che oltre alle Azzurrine comprende anche Grecia, Austria e Bosnia ed Erzegovina – che si terrà tra mercoledì 5 e martedì 11 aprile in terra piemontese, negli stadi intitolati a 'Silvio Piola' di Novara e Vercelli, e che darà un posto per la fase finale della competizione continentale. La vittoria del raggruppamento, infatti, darà automaticamente il pass per il Belgio, dove dal 18 al 30 luglio prossimo si terrà la fase finale dell’Europeo a otto squadre.

“Lo spirito dl gruppo è molto sereno – sottolinea l’allenatrice delle Azzurrine, Selena Mazzantini – ed è quello che abbiamo respirato a Coverciano nella prima parte di raduno. Lo porteremo con noi in Piemonte e ci accompagnerà in questa avventura. L’obiettivo? Passare il turno e partecipare alla fase finale dell’Europeo”. Delle venti calciatrici convocate, ben dieci sono ragazze classe 2005 e una 2006 (Giulia Dragoni del Barcellona). Proprio Giulia Dragoni ed Eva Schatzer, convocate dalla Ct Milena Bertolini con la Nazionale maggiore, raggiungeranno il gruppo dell’Under 19 nel pomeriggio di martedì 4 aprile a Novarello. Esordio nel torneo mercoledì 5, allo stadio ‘Silvio Piola’ di Vercelli contro la Grecia. Tutte le gare di questo girone 6 del Round 2 saranno ad ingresso gratuito e verranno trasmesse in diretta streaming sul sito figc.it. NOTA PER I MEDIA: è possibile accreditarsi alle partite del Round 2 inviando un’email all’indirizzo stampa.cov@figc.it, indicando le partite per le quali si richiede l’accredito e allegando la lettera d’incarico della testata giornalistica e la scannerizzazione del proprio tesserino professionale. Martedì 4 aprile, alle ore 11, al Comune di Novara (Arengo del Broletto, Via Fratelli Rosselli 20), che è la sede ufficiale del torneo, si terrà una conferenza stampa di presentazione della manifestazione. Per la Nazionale femminile Under 19 interverranno l'allenatrice, Selena Mazzantini, e due calciatrici.