Juve Women, tutte le convocate nelle rispettive nazionali

La squadra femminile bianconera è arrivata alla pausa vincendo 3-0 sul campo della Fiorentina. Ora spazio agli impegni delle varie nazionali

redazionejuvenews

La Juventus Women nel weekend ha vinto nettamente per 3-0 sul campo della Fiorentina. Ora il campionato si ferma per fare spazio alle nazionali. Il sito ufficiale della Juventusha ricapitolato quali bianconere saranno impegnate.

"ITALIA

Sono otto le giocatrici delle Juventus Women che vestiranno l'azzurro: Lisa Boattin, Barbara Bonansea, Sofia Cantore, Arianna Caruso, Cristiana Girelli, Martina Lenzini, Martina Rosucci e Cecilia Salvai. Le azzurre di Milena Bertolini, a cinque mesi dall'inizio del Mondiale, sono attese da tre sfide all’Arnold Clark Cup, prestigioso torneo a inviti inglese, contro Belgio, Inghilterra e Corea del Sud, rispettivamente il 16 febbraio, il 19 febbraio e il 22 febbraio.

FRANCIA

Raggiunge la Nazionale francese Pauline Peyraud-Magnin, anche lei attesa da tre gare, valide per il Tournoi de France. Il 15 febbraio sfida alla Danimarca, il 18 febbraio Francia-Uruguay, per poi chiudere il 21 febbraio contro la Norvegia. Anche per la Francia prove importanti in vista del Mondiale.

DANIMARCA

Gli impegni di Sofie Junge Pedersen con la Danimarca sono legati a quelli della compagna Peyraud-Magnin, visto che anche le danesi parteciperanno al succitato Tournoi de France. Primo impegno il 15 febbraio proprio contro PPM, poi il 18 febbraio Danimarca-Norvegia e, infine, il 21 febbraio, Danimarca-Uruguay.

SVEZIA

Doppio impegno per la Svezia di Linda Sembrant. Il 16 febbraio si gioca Svezia-Cina, in Spagna, il 21 febbraio Germania-Svezia, in casa delle tedesche.

OLANDA

Due gare a Malta contro l'Austria per l'Olanda di Lineth Beerensteyn. La prima il 17 febbraio, la seconda quattro giorni dopo, il 21 febbraio.

CANADA

Tris di impegni di grande fascino nella SheBelives Cup per Julia Grosso e il suo Canada. Teatro del torneo gli Stati Uniti e la prima partita per Julia è proprio contro le padrone di casa il 17 febbraio. Seconda sfida, anche questa molto affascinante, contro il Brasile il 20 febbraio, per poi chiudere il 22 febbraio contro il Giappone.

U23 - ITALIA E SVEZIA

Un impegno per Roberta Aprile, Federica D'Auria ed Eva Schatzer, che rispondono alla chiamata della selezione Under 23 dell'Italia. Le azzurrine sono attese dalla sfida con le pari età della Svezia il 20 febbraio. Dall'altra parte, in maglia svedese, ci sono Evelina Duljan e Paulina Nyström. Per loro anche un altro match: il 16 febbraio contro le pari età dell'Olanda.

ITALIA U19

Convocazione con l'Italia Under 19 per Elisa Pfattner. Con lei le bianconere dell'Under 19: Sofia Bertucci, Jasmine Mounecif, Ginevra Moretti e Giorgia Berveglieri. Tre gare per le giovani azzurre: il 16 febbraio contro la Norvegia, il 18 febbraio contro la Germania e il 21 febbraio contro la Danimarca".