Canzi: “Le ragazze erano stanche, pareggio giusto”

Massimiliano Canzi, allenatore della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del match con l'Inter.

Massimiliano Canzi, allenatore della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Quella di oggi è stata, per noi, la decima partita nel giro di un mese. Le ragazze sono arrivate un po’ stanche come era normale che fosse, ma hanno dato dimostrazione di grande compattezza. Nel primo tempo abbiamo provato a spingere tanto ugualmente, ma non siamo riusciti a trovare il gol. Nella ripresa abbiamo faticato un po’ di più, ma alla fine penso che il pareggio sia il risultato più giusto”.

Il tabellino del match

“IL TABELLINO Campionato Nazionale Serie A Femminile – 7ª giornata – Prima fase Arena Civica “Gianni Brera” Inter: Runarsdottir, Bowen, Pedersen (13’st Karchouni), Andres Sanz, Merlo (Cap), Serturini (13’st Wullaert), Tomaselli (30’st Detruyer), Magull, Milinkovic, Diaz (1’st Bartoli), Cambiaghi (35’st Bugeja). A disposizione: Santi, Pavan, Polli, Piazza, Robustellini, Foerdos, Baldi. Allenatore: Piovani Gianpiero. Juventus: Peyraud-Magnin, Lenzini, Calligaris, Cascarino, Bennison, Caruso (Cap), Bergamaschi (17’st Krumbiegel), Boattin (30’st Thomas), Cantore (40’st Lehmann), Girelli (30’st Vangsgaard), Bonansea (17’st Beccari). A disposizione: Kullberg, Schatzer, Rosucci, Bragonzi, Pelgander, Capelletti, Proulx. Allenatore: Canzi Massimiliano. Arbitro: Grasso Assistenti: Franco – Tomasi Ammonite: 38’ pt Cantore (J) Prossimo impegno: Campionato Serie A Femminile – Domenica 3 novembre 2024, ore 12:30 Napoli-Juventus Stadio “Giuseppe Piccolo” – Cercola (NA)”.