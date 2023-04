Juve, tra turnover e infortuni: contro il Verona nuova chance per Kean

In vista del match di Serie A contro il Verona, Massimiliano Allegri sarà costretto a fare i conti con una vera e propria emergenza in attacco. In conferenza stampa l'allenatore bianconero ha infatti comunicato: “Chiesa non è convocato. Ha ancora questo fastidio, sta lavorando bene senza forzare e puntiamo a farlo rientrare contro l’Inter. Sono rientrati e stanno meglio diversi giocatori e sarà utile per la rotazione delle prossime partite. Di Maria sta bene, ha fatto un buon allenamento ma al momento credo entrerà a gara in corsa”.