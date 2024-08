Sassuolo-Juve Women, dove vedere la sfida

La Juve Women si prepara a sfidare il Sassuolo in Serie A: dove sarà possibile vedere la partita? Il comunicato

La Juve Women si prepara a sfidare il Sassuolo in Serie A. Dove sarà possibile vedere la partita? Ecco il comunicato del club bianconero: “Dopo una lunga fase di preparazione e di lavoro estivo sotto la guida di mister Massimiliano Canzi, la Juventus Women è pronta a fare il suo esordio in campionato – in trasferta allo stadio Enzo Ricci contro il Sassuolo: scopriamo insieme dove seguire il match”.

Dove vedere Sassuolo-Juve Women