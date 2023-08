Mondiali femminili, Sembrant e Peyraud-Magnin passano il turno

La Nazionale olandese si è qualificata come prima del Gruppo E dopo il roboante successo per 0-7 sul Vietnam. Anche in questa partita Beerensteyn non è scesa in campo. Chi è scesa in campo, invece, con la sua Selezione è stata Peyraud-Magnin che, con la sua Francia, ha superato 3-6 Panama e si è qualificata in prima posizione nel Gruppo F, girone nel quale è stato incredibilmente eliminato il Brasile.