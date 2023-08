Juventus Women, ceduta a titolo definitivo Zamanian al Sassuolo

È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo al club emiliano della centrocampista classe 1998. Rientrata in bianconero dopo l'avventura di una stagione in prestito alla Fiorentina, dove ha trovato continuità e spazio, lascia definitivamente la Juventus per vestire la maglia del club neroverde che nella passata annata si è piazzato al sesto posto in regular season a una sola lunghezza dalla quinta posizione, l'ultima utile per l'accesso alla Poule Scudetto.