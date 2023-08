ESCLUSIVA JUVE / Rubinho su Buffon: “Gigi è unico! Aveva un sogno…”

La nostra redazione ha contattato in esclusiva Rubinho, portiere che ha condiviso con Buffon diversi anni nello spogliatoio

In merito all’addio al calcio di Gianluigi Buffon, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Rubinho, portiere che con lui ha condiviso lo spogliatoio tra il 2012 e il 2016.

Ti ha sorpreso la notizia dell’addio al calcio del tuo amico Buffon?

“Onestamente non tanto. So che lui sognava di tornare in Serie A con il Parma. Fallito quell’obiettivo, ricominciare dalla Serie B sarebbe stato complicato a livello mentale. Fisico no, perché Gigi ha sempre avuto un’ottima tenuta”.

Cosa hai imparato da lui?

“Gigi è talmente unico che da lui puoi davvero imparare qualsiasi cosa. A livello calcistico e umano. È stata una presenza positiva nella mia carriera”.

Un aneddoto che vi lega?

“Io gli raccontavo barzellette, gli facevo le imitazioni e spesso lo facevo ridere. La sua risata era qualcosa di unico”.

Vi sentite ancora?

“L’ho sentito l’ultima volta due mesi fa. Gli ho inviato la foto di un mio caro amico tedesco con i suoi guanti. Da lì in poi abbiamo cominciato a scherzare, come sempre”.

Cosa ti immagini possa fare ora?

“Onestamente lo vedo più nella Nazionale che nella Juve, che ha appena cambiato dirigenza. Ha delle idee positive, può dare un grande contributo al calcio italiano”.

Capitolo Bonucci, con cui ha condiviso tante battaglie. Ti aspettavi venisse messo fuori rosa?

“Francamente? Non so cosa sia successo. Forse hanno pesato alcuni dissapori passati. Davvero non so darmi una spiegazione logica. Mi spiace, perché era l’ultimo simbolo rimasto del nostro ciclo vincente”.

Che tipo di Juve ti aspetti adesso, con l’arrivo di Giuntoli?

“È un grande direttore, un po’ come ai nostri tempi Marotta. Ora sfoltirà l’organico, poi rafforzerà seriamente la squadra. Per me sarà la stagione della rinascita della Juventus”.