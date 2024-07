Kullberg: “Non vedo l’ora di iniziare. Sono emozionata”

Emma Kullberg, nuova calciatrice della Juventus Women, ha detto la sua sulle bianconere, parlando anche del suo ruolo.

Emma Kullberg, calciatrice della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Tutto bellissimo, questo è un Club che sa darti il benvenuto, con grande professionalità: sono emozionata, si vede che questa è una grande società, ma quello che ho sempre notato è che la Juve sa essere un blocco comune, una famiglia unita, in cui ognuno si prende cura degli altri; non vedo l’ora di esserne parte. Nelle mie esperienze passate ho imparato molto, e adesso non vedo l’ora di conoscere l’Italia, il calcio italiano che comunque ho già visto spesso, sia come Nazionale che come Club. Sono veloce e so leggere il gioco, e poi credo di essere duttile e versatile”.