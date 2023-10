Juventus Women, tre bianconere nella top 11 di giornata

La vittoria sul Milan porta tre bianconere nella selezione delle migliori in Serie A per questa giornata di campionato. Vediamole nel dettaglio, con la motivazione ufficiale. Martina Lenzini: Tra le giocatrici che in questa giornata hanno ingaggiato almeno cinque duelli, la bianconera è, con Emma Færge, una delle due che ne hanno vinti il 100%. Otto inoltre i possessi guadagnati dalla classe 98’, nessuno ha fatto meglio nel match tra Milan e Juventus.