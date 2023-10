Juventus Women, Lenzini: “Mi ispiro a Gama. Obiettivi? Conta vincere”

Intervistata dalla radio ufficiale della Serie A, Martina Lenzini ha parlato a 360° della Juventus Women dopo il successo sul Milan. Ecco le sue parole: "Abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Oltre alla mia prestazione il risultato della squadra va davanti a tutti. L'amore per il calcio? Fin da piccola c’era la Juve in casa. Papà che guardava la Juve, i miei vicini che mi hanno vestita subito di bianconero. La Juve è una seconda pelle, un onore indossare questa maglia. La nostra stagione? Vincere non è importante ma è l’unica cosa che conta. Come ogni anno l’obiettivo è vincere tutto. Obiettivi personali? Di pari passo con quelli della squadra".