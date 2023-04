Juventus Women, pareggio spettacolare contro il Milan: termina 3-3

La Juventus Women di Joe Montemurro ha pareggiato con il Milan in una della ultime gare di campionato della Serie A femminile. Ecco il report: "Gol e spettacolo al Vismara: Milan e Juve onorano lo spettacolo e pareggiano 3-3. Un pareggio che, per le bianconere, è anche il passo decisivo per conquistare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. LA PARTITA Emozioni fin dall'inizio: la Juve passa dopo soli 2 minuti, con Nystrom, brava a ribadire in porta una risposta non precisa della difesa rossonera su cross di Cantore.

Un minuto dopo, l'incredibile pareggio: lo firma Vigliucci, di testa, su cross di Bergamaschi. E' un uno-due che taglierebbe le gambe, ma le bianconere si ricordano del richiamo di Montemurro, che il giorno prima aveva chiesto una prestazione d'orgoglio, e si rifanno sotto: Nystrom ci prova al 61' e va in gol per la sua doppietta personale due minuti dopo, sfruttando un bel velo di Caruso sull'imbucata di Cernoia. Non è ancora finita, però: al 66' il Milan la impatta ancora, di testa, con Dompig che risolve un batti e ribatti in area bianconera e fissa in modo definitivo lo score. C'è ancora tempo per una bella occasione per la Juve, all'85, con Soffia a ribattere il tiro a colpo sicuro di Caruso a cercare di chiudere un'iniziativa per vie laterali di Bonansea. Non arriva la vittoria, ma va comunque bene così: il punto di Milano è d'oro, perchè significa Champions League 2023/24".