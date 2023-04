Roma-Juve Women, Rosucci denuncia: “Insulti e sputi contro Montemurro”

"I tanti tifosi della Roma che hanno applaudito Beerensteyn uscire sulle sue gambe dopo il colpo al collo, da una parte. Dall'altra un gruppetto che ha riempito Joe Montemurro di sputi e insulti durante l'intervista post gara. Scosso il tecnico della Juventus Women ". Questo il commento di un tifoso bianconero al termine della partita tra Roma e Juve Women . Le giallorosse hanno battuto la Vecchia Signora, ma il comportamento dei tifosi sugli spalti non è stato un bello spettacolo per il calcio femminile.

Ovviamente sono certa che ci sia una parte di tifoseria avversaria che non appartiene a questa ignoranza. Onore ai nostri tifosi che hanno saputo sempre vincere o perdere senza insultare mai gli avversari.. D'altronde signore si nasce. La violenza anche quando verbale va denunciata magari non la si riuscirà mai a combattere fino in fondo. Ma stare zitta davanti a questo o ignorarlo mi farebbe solo sentire parte di questo schifo", ha commentato Rosucci.