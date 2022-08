Juventus Women-Kiryat Gat: le curiosità sulla partita

La squadra femminile della Juventus allenata da Joe Montemurro ha vinto ieri sera il secondo turno della UWCL ed ha ottenuto il passaggio a quello successivo

redazionejuvenews

La JuventusWomen ha vinto ieri sera il secondo turno preliminare di UEFAWomen'sChampionsLeague, qualificandosi per il secondo turno della competizione. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno pubblicato alcune curiosità sulla partita di ieri sera, che le ragazze di Joe Montemurro hanno dominato dall'inizio.

"Le Juventus Women accedono al secondo turno di UWCL. Il successo per 3-1 sul Kiryat Gat fa seguito a quello per 4-0 sul Racing Union e dà seguito al cammino europeo. Di seguito alcune curiosità sulla vittoria firmata Cantore, Zamanian e Caruso.

Esordio in UWCL e primo gol europeo per Sofia Cantore che ha sbloccato il match. La rete segnata dalla numero 9 bianconera è anche la numero 470 nella storia cel club.

Prima gara da titolare in bianconero per Sara Bjork Gunnarsdottir e Lineth Beerensteyn.

Le bianconere conosceranno il loro prossimo avversario nel sorteggio dell'1 settembre.

Secondo gol in altrettante gare stagionali per Arianna Caruso. La numero 21 aveva segnato il terzo gol contro il Racing Union e si è ripetuta contro le israeliane, chiudendo la partita.

Per Annahita Zamanian settimo gol in assoluto in maglia bianconera." (Juventus.com)

Questo il commento delle due calciatrici Sofia Cantore e Arianna Carusoal termine della partita.

"Sono molto contenta del gol, per un attaccante è importante sbloccarsi. Non giocavo da tanto, il gol dà fiducia ed è un bel punto di partenza, sono molto contenta della vittoria. L'azione del gol? Mi piace attaccare la profondità, Sara mi ha dato una palla splendida e siccome avevamo studiato il modo in cui usciva il portiere sapevo di avere il tempo per batterlo così. Contro queste squadre si crea tanta densità e per noi diventa più difficile trovare gli spazi, abbiamo provato a muoverci tanto, dovremo migliorare anche sotto questo aspetto".

"Vogliamo fare un bel percorso e arrivare lontano. Sono contenta di come siamo partite, c'è lavoro da fare, ma queste partite ci aiuteranno anche in vista delle prossime sia in Champions che in campionato. Io cerco di fare sempre quello che mi chiede il Mister, poi, se riesco anche a fare gol, ancora meglio".