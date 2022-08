Algoritmo Serie A, classifica finale: “Ecco come arriverà la Juventus!”

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta per tornare la regina del nostro campionato dopo le affermazioni delle milanesi nelle ultime due stagioni. La società ha investito su giocatori di prima fascia come Pogba e Di Maria, senza tralasciare Kostic e Bremer. Ma non è ancora finita! Arriveranno altri rinforzi. Siamo agli inizia della stagione 2022-2023. E' ancora difficile dire chi sia veramente la compagine più attrezzata, ma c'è chi ha compiuto uno studio sulla possibile classifica finale della Serie A.