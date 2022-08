News Juve, mercato / Allegri blocca tutto. Depay? Milik? Si risolve così!

E' un momento di profonda riflessione in casa Juventus. Sono venute meno determinate certezze per quanto riguarda le trattative in entrata. Cherubini era pronto a chiudere il mercato bianconero con qualche giorno di anticipo rispetto al gong finale, ma qualcosa è andato storto. E' ormai di dominio pubblico cosa voglia mister Allegri. Un regista di centrocampo e un rinforzo per il reparto avanzato, ma le cose potrebbero cambiare in fretta.