Juve Women, Fem nominato nuovo sponsor delle bianconere

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con la novità dello sponsor per la Women. Ecco il comunicato: "Fem entra in campo con le Juventus Women! Per la stagione 2023/2024, il sito e forum online punto di riferimento per le donne da più di vent’anni, scenderà - letteralmente - in campo con le calciatrici della Juventus, diventando Official Jersey Sponsor delle divise da gioco (home, away, third) e training kit che le bianconere indosseranno nella prossima stagione di Serie A femminile e UEFA Women's Champions League. La divisa da gioco, con il nuovo Official Jersey Sponsor, esordirà a Barcellona in occasione del Trofeo Gamper giovedì 24 agosto. Benessere, attualità e tendenze, moda, relazioni e da oggi anche sport, occuperanno uno spazio nella community di Fem, il brand parte del Gruppo GEDI, che ogni giorno coinvolge un ampio pubblico femminile di ogni età, con un’attenzione particolare alla generazione Millennial.