Le Juventus Women di nuovo al lavoro agli ordini di Montemurro

La Juventus scenderà in campo questa sera contro l'Atalanta nell'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato, in programma il 2 agosto allo stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. Una sfida che costituisce per Massimiliano Allegri l'ultima opportunità di sperimentare, prima di iniziare a fare sul serio. In campo dovrebbe andare quella che potrebbe essere la formazione titolare domenica prossima, al netto delle varie assenze.