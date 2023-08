Mercato Juve | Giuntoli da paura! Morata, Lukaku e Berardi! / News

La Juventus ha molto da fare. Ve lo stiamo raccontando in questi giorni per una ragione precisa: Giuntoli sa bene che questa stagione potrebbe essere quella giusta per riuscire a puntare allo scudetto. Senza Coppe e con una grande rosa, i bianconeri possono puntare dritti allo scudetto per quanto Allegri (per certi versi giustamente) continui a parlare di qualificazione alla prossima Champions League.

In tal senso, ci saranno da fare diversi ragionamenti. Il primo, riguarda ovviamente quello che accadrà da qui alla fine del calciomercato. E' chiaro che dovranno esserci delle sorprese significative anche perché fino ad ora s'è mosso davvero molto poco per quel che concerne le entrate. Anche per questa ragione, nella raffica di oggi, faremo il punto della situazione su tutto quello che c'è da sapere. Come sempre, sarete dunque aggiornati su tutto in pochi minuti. E allora, senza perdere tempo, iniziamo subito dalla prima notizia per scorrerle via via tutte quante<<<