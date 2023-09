Juve Women, tutte le prime giornate della storia bianconera

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con i risultati delle prime giornate nella storia del club bianconero.

Il sito ufficiale della JuventusWomen ha pubblicato una nota con i recap di tutte le prime giornate delle bianconere. Ecco il comunicato: "Si ricomincia. Sabato alle ore 15:00 allo stadio "Amerigo Liguori" di Torre del Greco si aprirà il campionato della Juventus Women in casa del Pomigliano. Smaltita la delusione per la mancata qualificazione alla Uefa Women’s Champions League, dopo un match giocato comunque con carattere e perso solamente ai calci di rigore dalle ragazze di Montemurro contro l’Eintraicht Francoforte, il focus ora si sposta sulla prima giornata di Serie A, dove non mancherà di certo la voglia di lottare ancora una volta per traguardi ambiziosi. Il trend delle “prime volte” sorride e non poco alle bianconere: dal 2017 la Juventus Women ha strappato ben 6 successi in altrettante gare d’esordio, 3 in casa e 3 in trasferta.

BONANSEA PROTAGONISTA CON MOZZANICA E CHIEVO VERONA La prima volta storica vede la Juve protagonista a Mozzanica nella stagione 2017/2018, il debutto assoluto nel campionato italiano non tradisce le attese. La partenza è sprint con il vantaggio che arriva grazie alla rete dopo 8 minuti di Barbara Bonansea, il raddoppio viene firmato invece da Benedetta Glionna a metà frazione. Nel finale di match arrotonda il punteggio Bonansea, che sigla la doppietta e certifica lo 0-3 in terra bergamasca. Stagione 2018/2019. Inizio in casa per la Juventus Women, che vuole subito mettere in chiaro le proprie intenzioni a tutte le pretendenti al titolo. La squadra bianconera ospita il Chievo Verona, mai in grado durante la partita di impensierire le nostre. Altro avvio a marce ingranate e, come la stagione precedente, è ancora Bonansea ad aprire le danze al 5' minuto. Da lì in poi sarà un vero e proprio show: Girelli trascina e segna due volte, in mezzo anche le reti di Aluko, Sanderson e Galli. Game, set and match per le bianconere che chiudono 6-0 la pratica con le clivensi. CON L'EMPOLI DECISIVA CARUSO, A VERONA È 0-2 DOPO L'ACCELERATA NEL SECONDO TEMPO Prima giornata più sofferta quella del campionato 2019/2020. L’Empoli arriva a Vinovo cercando sin da subito di proporsi in maniera aggressiva nella metà campo della Juventus. Al 25' la situazione si sblocca grazie al rigore trasformato da Prugna per le toscane, complicando i piani di Girelli e compagne. È proprio quest’ultima a cambiare il volto della partita nel secondo tempo: sugli sviluppi di un corner Cristiana pareggia la sfida di testa al minuto 55, dando nuova linfa al match. Le Women ci credono e ancora da calcio d’angolo arriva la zampata vincente: questa volta è Caruso a risolvere una mischia frenetica in area e a depositare il pallone in fondo al sacco per il 2-1. Rush finale di gestione per le ragazze di Rita Guarino e primi 3 punti in cassaforte. Tradizione confermata anche per l’annata 2020/2021.

SI torna a giocare fuori casa l’esordio stagionale, questa volta la sfida è all’Hellas Verona. La partita è subito in mano alle bianconere che provano a portarsi avanti nel punteggio, il fortino veronese regge, però, fino all’intervallo. Nella ripresa la Juve continua ad attaccare, il copione della stagione scorsa si ripete e, sempre grazie ai gol in sequenza di Girelli e Caruso, il parziale recita 0-2 al minuto 56. Gara in ghiaccio e bianconere che si regalano un’altra vittoria ai blocchi di partenza del campionato. POMIGLIANO GIÀ SCONFITTO NEL 2021, L'ULTIMA PRIMA VOLTA A COMO CON TRIPLETTA DI GIRELLI 2021/2022. A Vinovo per il debutto c’è il Pomigliano, avversario da non sottovalutare. Strada in discesa grazie al tacco delizioso di Rosucci dopo soli otto minuti, Juve in controllo e alla caccia del colpo da ko. Nella ripresa le nostre arrotondano con l’habitué dei primi turni, Arianna Caruso; doppietta d’autore e quarto gol nei debutti in campionato con la maglia juventina. È 3-0 al fischio finale, un buon ricordo per la trasferta di questa stagione. 27 agosto 2022, ultimo capitolo di questo racconto. La Juventus Women è ospite del Como e punta a non fallire il primo appuntamento del campionato. Il match è dominato in lungo e in largo dalle bianconere: 3 gol per tempo e definitivo 0-6 senza lasciare scampo alle avversarie. Da segnalare la tripletta di Girelli nella prima frazione e la prima doppietta con la Juve per Beerensteyn, con firma sulla gara anche per Boattin".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.