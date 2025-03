Juve Women, i precedenti del match con il Milan

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulle Women, parlando anche della partita contro il Milan.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: “La seconda gara della Poule Scudetto – la seconda e decisiva fase della Serie A Femminile – vedrà la capolista Juventus Women affrontare il Milan. Fischio d’inizio in programma domenica 9 marzo 2025 alle ore 18:00. Di seguito alcune curiosità legate ai precedenti tra le due squadre, tra regular season e Poule Scudetto. Il Milan ha perso le ultime quattro sfide contro la Juventus in Serie A e potrebbe incassare cinque sconfitte di fila per la prima volta contro una singola avversaria – a quattro era già arrivato sempre contro la Juventus, tra ottobre 2020 e maggio 2022 –. Le rossonere, inoltre, non hanno segnato nei due match più recenti e solo contro il Sassuolo, finora, sono rimaste a secco di reti per tre incontri di fila nel torneo, tra maggio 2021 e febbraio 2022 (2N, 1P). Il Milan ha perso le ultime due gare casalinghe contro la Juventus in Serie A, con un punteggio aggregato di 7-0, ma non ha mai incassato tre sconfitte interne di fila contro le bianconere nella competizione – serie di due sconfitte anche tra il 2020 e il 2022 –”.

Le altre partite

"La Juventus è la squadra contro cui il Milan ha perso più partite in Serie A (10, almeno quattro più che contro qualsiasi altra avversaria, inclusa la sconfitta più ampia mai patita nella competizione – 6-0 nello scontro più recente del 9 febbraio scorso –) e incassato più reti nel torneo: 37, almeno 12 più che contro qualsiasi altra formazione. In particolare, dopo essere rimasta a secco di reti nella prima sfida in assoluto contro il Milan in Serie A (0-3, il 4 novembre 2018), la Juventus ha sempre trovato la via della rete nelle successive 14 gare, segnando in media 2.6 reti a partita. L'unico precedente in casa del Milan tra le due squadre disputato in Poule Scudetto risale al 30 aprile 2023: pareggio per 3-3, con a segno Piemonte, Vigilucci e Dompig per le rossonere, Nystrom – autrice di una doppietta – e Lenzini per le bianconere".