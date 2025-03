Cobolli Gigli: "Scudetto? Non mi faccio illusioni. Su Motta..."

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche di Motta e dello Scudetto.

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Sportitalia: “Questa vittoria con il Verona ha restituito serenità, la considero una partita che dovrebbe essere normalità per una squadra con la Juventus. Di recente è arrivata qualche serata molto negativa come quella con l’Empoli, dunque era importante ripartire. Poi se il risultato fosse stato fatto con una grande europea potremmo urlare di gioia, visto che è stato fatto con una buona squadra italiana, ben organizzata dal proprio allenatore beh, per la Juventus dovrebbe essere la routine”.

Sullo Scudetto

“Ora purtroppo la Juventus è libera da ogni altro impegno, lo dico anche ironicamente. Quindi le idee si possono chiarire con più tempo, mi riferisco ai famosi schemi di Thiago Motta. Ora la Juve affronta l’Atalanta, anch’essa a volte ha avuto difficoltà, pur con un’ottima squadra e allenatore. Dobbiamo dimenticarci però del Verona, che deve essere la normalità e pensare alla partita con l’Atalanta che è difficile. L’illusione Scudetto però è lecita per i tifosi più tifosi, ma i miracoli avvengono raramente. Illusioni? Non ce l’ho, per vocazione sono pessimismo, come scudo per le cose che possono andare male, ma è arduo, squadre davanti alla Juve possano tutte non performare. Alludo all’Inter che sta facendo delle buone prestazioni in Europa ed è ahimé l’unica che ha proseguito, ma anche l’Atalanta e il Napoli. Penso che il livello medio del calcio, della determinazione dei giocatori per difendere i colori della propria squadra si sia alzato fra le squadre minori, che stanno dando prova di calcio determinato ed evoluto”. Intanto ecco le parole di Kolo Muani<<<