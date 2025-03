Juve Women-Fiorentina 1-0, Canzi: “Non potevamo sbagliare, finale partita a sé”

Al termine della partita contro la Fiorentina in Coppa Italia l'allenatore della Juve Women Canzi ha analizzato il match

Al termine della partita contro la Fiorentina in Coppa Italia l’allenatore della Juve Women Canzi ha detto: “Era una partita importantissima, di quelle che non si potevano sbagliare: abbiamo centrato l’obiettivo della finale. Siamo contenti di come sta andando questa stagione e innanzitutto va dato merito a chi ha fatto inserimenti di qualità nella rosa, che è il primo aspetto fondamentale. Noi cerchiamo di dare concetti semplici e chiari, il gruppo è coeso e accogliente, e questa è una cosa importante. Dopodichè non è tempo di fare nessun tipo di bilancio, perché come al ristorante, il conto arriva alla fine. La finale? Come sempre una partita a sé stante, intanto siamo felici di essere in finale, e ora resettiamo e da domani si pensa al campionato. Speravo, però, di essere in questo momento della stagione in ballo in due competizioni, e così è”.

Juve Women, le parole di Linsey Thomas

Lindsey Thomas al termine del match ha detto: “Sono soddisfatta di come mi sono adattata in questo nuovo ruolo, dopo qualche mese mi trovo bene; ho imparato a difendere, partendo da un ruolo di attacco. Sono contenta anche della partita di oggi: in generale, questo è un anno positivo. Adesso pensiamo alla Finale, che è sempre una partita speciale, in cui vogliamo regalare spettacolo: prepareremo la sfida come abbiamo sempre fatto, vogliamo senz’altro portare a casa il trofeo, quindi saremo senza dubbio pronte a una sfida che è sempre bella da vedere”.