Juve, Kolo Muani: “Restare? Perchè no, voglio giocare e divertirmi”

Dal suo futuro alla Juve fino al PSG e Luis Henrique: le parole dell'attaccante francese Kolo Muani a La Repubblica

Intervistato da Repubblica l’attaccante della Juve Kolo Muani ha detto: “Restare? La mia volontà è di giocare e di divertirmi. Ma se le cose continuano così, perché no? La Juventus è il club che mi ha aperto le porte. Ho parlato molto con Thiago Motta prima di venire, mi ha spiegato come vedeva le cose, come avremmo giocato. È questo che mi ha attirato e spinto a firmare. Non credevo che i miei esordi riuscissero così bene. Ruolo? Sono un attaccante e al giorno d’oggi bisogna essere polivalenti, quindi sto bene al centro come da esterno. Preferisco giocare negli spazi, prendere la profondità e sfruttare la mia velocità, ma sto dimostrando di sapere anche combinare nello stretto: contro il Verona, il goal nasce dalla palla che do a Locatelli”.

Juve, le parole di Kolo Muani

Sul PSG: "Capitolo chiuso? Non lo definirei chiuso, visto che ho ancora un contratto con loro. Un francese nel PSG, oltretutto costato 90 milioni, ha una pressione enorme e non tutti sono in grado di reggerla. Io non ci sono riuscito. Ho avuto delle possibilità e non le ho sfruttate. Fa male al cuore, ma lo ridico: è il calcio, non ho rimpianti. I rapporti con Luis Henrique erano molto molto buoni. Lui è davvero un ottimo allenatore, mi ha dato un'enormità di consigli, è una fortuna avere un tecnico come lui. In campo andavo io, non lui. Le opportunità me le ha date".