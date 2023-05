Juve Women, il ricordo della prima Coppa Italia vinta

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con un approfondimento sulla prima Coppa Italia conquistata dalle bianconere, in vista della fondamentale sfida contro la Roma , finale del torneo. Ecco la nota: "Le Juventus Women sono attese dall'ultima partita della stagione. Il faccia a faccia con la Roma assegnerà l'ultimo trofeo dell'anno: la Coppa Italia Femminile. Le bianconere, detentrici del trofeo, sono pronte a dare tutto per alzare al cielo una coppa anche in questa stagione.

L'appuntamento è per domenica 4 giugno 2023 alle ore 16:30 allo stadio Arechi di Salerno. Viviamo insieme l'avvicinamento alla gara. Oggi ripercorriamo il primo successo in Coppa Italia, la finale vinta contro la Fiorentina a Parma nel 2019. LA PRIMA VOLTA 28 aprile 2019, stadio Ennio Tardini di Parma. Le Juventus Women, per la prima volta, al loro secondo anno di vita, hanno la possibilità di conquistare, in finale, la Coppa Italia.