Juve, dopo il patteggiamento resta l’incognita UEFA: tre vie possibili

Definire come difficile la stagione della Juve probabilmente non riesce a rendere a pieno l'idea di quanto successo. I bianconeri si sono ritrovati incastrati in una serie senza fine di accuse, aule di tribunali, processi e problemi burocratici. Prima le dimissioni del Cda, poi il processo plusvalenze con la conseguente penalizzazioni di 15 punti, poi diventati 10. Infine il processo sulle manovre stipendi e il patteggiamento della Vecchia Signora che ha portato a una multa da più di 700mila euro. È stata una stagione lunga, ma per fortuna il peggio sembra ormai alle spalle. Ora non resterà che capire cosa farà laUEFA.