Juventus Women-Roma, le statistiche in vista della gara

Il sito ufficiale ha pubblicato una nota in vista della gara tra la Juventus Women e la Roma . Ecco il comunicato: "Cristiana Girelli (sette) e Barbara Bonansea (quattro) sono le due migliori marcatrici della Juventus contro la Roma in tutte le competizioni ed entrambe hanno colpito le giallorosse in tre competizioni differenti (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa). In campionato Bonansea è andata a segno nella sfida più recente del 22 aprile, ma in casa ha firmato solo una rete ai danni delle capitoline – il 3 febbraio 2019. Tre delle cinque giocatrici che dall’inizio delle Poule Scudetto e Salvezza hanno preso parte a più di cinque marcature in Serie A indossano le maglie di Juventus e Roma: tra le bianconere Arianna Caruso (terza a sette – due reti e cinque assist – alle spalle di Chawinga a nove e Clelland a otto); tra le giallorosse Valentina Giacinti ed Emilie Haavi (sei ciascuna – quattro gol e due assist per l’azzurra, 3+3 per la norvegese). Lineth Beerensteyn è la giocatrice olandese che ha segnato più reti (11) nei maggiori cinque tornei europei femminili 22/23; Andressa Alves (12) la brasiliana che ne ha messe a referto di più in questi cinque campionati finora.

Tra i difensori con almeno 20 presenze in questo campionato, nessuna è stata saltata meno volte in dribbling di Linda Sembrant (un solo dribbling subito per la bianconera in 20 gare giocate). Barbara Bonansea ha segnato quattro reti contro la Roma (tre in Serie A e una in Supercoppa): l’attaccante ha messo a referto otto gol in questo campionato, migliorando così il suo score della scorsa stagione nel massimo torneo (sette reti). La Roma è, con la Fiorentina, una delle due squadre contro cui Julia Grosso ha preso parte a più marcature in Serie A: tre (una rete e due assist nella sfida dell’11 dicembre 2022). Due delle cinque squadre che hanno almeno due giocatrici nate dal 2000 in poi con almeno due reti segnate in questa Serie A sono Juventus (Grosso e Nystrom) e Roma (Greggi e Kramzar). Arianna Caruso è l’unica giocatrice in doppia cifra di assist nella Serie A 22/23: tra le sei giocatrici con almeno 10 passaggi vincenti nei maggiori cinque tornei europei in corso, solamente Nerea Eizaguirre della Real Sociedad è più giovane della bianconera. Considerando solo i gol messi a segno dalle centrocampiste nelle ultime tre edizioni del massimo campionato (dal 2020/21), Arianna Caruso (20) è al secondo posto in classifica marcatrici dopo l’avversaria di giornata Andressa Alves (21). Andressa Alves (10) è, con Caroline Weir (14) del Real Madrid, una delle due centrocampiste che dall’inizio del 2023 hanno segnato almeno 10 gol nei Top-5 campionati europei. Uno di questi la brasiliana l’ha siglato proprio contro la Juventus (nel 3-2 del 22 aprile al Tre Fontane).