Juve Women, Braghin: "Grande soddisfazione, giocheremo senza fare calcoli" - JuveNews.eu

Le parole del Women's Football Director della Juve Stefano Braghin sul sorteggio bianconero nei gironi di UWCL

La stagione della Juve Women è iniziata alla grande. Le bianconere di Massimiliano Canzi ha infatti battuto il PSG in Uefa Women Champions League raggiungendo così la fase a gironi. A Nyon il sorteggio della massima competizione europea ha accoppiato la Vecchia Signora con Bayern Monaco, Arsenal e Valerenga, un girone di altissimo livello. La Juve Women ha però dimostrato di essere una squadra di altissimo livello, in grado di giocarsela faccia a faccia contro qualunque avversaria.

Juve Women, le parole di Stefano Braghin

Al termine del sorteggio il Women’s Football Director Stefano Braghin ha detto: “Arrivare a giocare di nuovo il Group Stage di UWCL, dopo un anno di assenza, è una grande soddisfazione. Poter dire di aver già centrato un obiettivo stagionale a settembre è molto importante per noi. Ora giocheremo tutte le partite del girone cercando di dare il nostro meglio, senza pressioni o aspettative particolari ma giocando senza fare calcoli. Poi, a dicembre, vedremo cosa ci saremo meritati da questa competizione. Dovremo abituarci a gestire bene le energie senza perdere di vista il campionato, dove dovremo conquistare un posto per la prossima Champions e, vista la concorrenza, non sarà assolutamente facile”.