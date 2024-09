Juve Women, fase a gironi UWCL: alla scoperta delle avversarie - JuveNews.eu

Dopo l’eliminazione del PSG e il passaggio del turno la Juve Women si prepara ad affrontare i gironi di UWCL. Andiamo alla scoperta delle 3 avversarie della squadra di Canzi:

BAYERN MONACO

Dalla prima fascia è stato sorteggiato il Bayern Monaco, campione di Germania in carica dopo il successo della scorsa stagione con sette punti di vantaggio sul Wolfsburg. Le tedesche hanno cominciato l’annata con tre vittorie in altrettante uscite (13 gol segnati, 3 subiti) in campionato e conquistando la supercoppa di Germania con il successo per 1-0 sul Wolfsburg. Nella scorsa Champions League il Bayern Monaco è stato eliminato nella fase a gironi e non ci sono precedenti ufficiali con la Juventus Women se non l’amichevole andata in scena in estate in Germania.