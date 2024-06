Juve Women, Bergamaschi: “Arrivata in una grande squadra”

Valentina Bergamaschi, nuova giocatrice della Juventus Women, si è espressa per la prima volta da calciatrice con la maglia bianconera

Tramite i canali ufficiali del club, Valentina Bergamaschi, nuova attaccante in forza alla Juventus Women, ha espresso tutta la sua felicità per l’approdo in bianconero.

Le parole di Bergamaschi

“Finalmente comincia un nuovo percorso e sono molto felice di essere arrivata in questo grande club e indossare questa maglia. È una grandissima emozione, difficile anche da esprimere a parole. Non vedo l’ora di scendere in campo con le mie compagne e vincere qualcosa con questa maglia. La chiamata della Juventus arriva nel momento giusto della mia carriera, ultimamente avevo perso un po’ di stimoli. Sono felice che Stefano (Braghin) abbia creduto nella giocatrice che sono, spero di raggiungere grandi traguardi con le mie compagne. Alcune di loro di loro le conosco già da diverso tempo, avendo condiviso belle emozioni con la Nazionale. A livello personale vorrei godermi la gioia di entrare in campo e vivermi appieno l’emozione di indossare questa maglia. Di gruppo mi piacerebbe arrivare a bei traguardi e a grandi soddisfazioni, tutte insieme”.