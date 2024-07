Braghin: L’obiettivo è lottare per un posto in Champions League”

Stefano Braghin, dirigente, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle Women e della prossima stagione.

Stefano Braghin, dirigente della Juve Women, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco le sue parole: “Come obiettivi vogliamo entrare in Champions League, la Roma è certamente favorita perchè al momento è all’apice del circolo di cui parlavo prima, ha possibilità di ripetersi in Italia e in Europa. L’inter è la prima inseguitrice della Roma, poi ci sono una serie di squadre che cercheranno la qualificazione in Champions e tra queste ci siamo noi. Le partite si giocano sull’erba e quindi lì potremmo avere risultati diversi. Credo sia a tutti molto chiaro che percorso piazzate è diverso perché spesso si incontrano squadre competitive di altri paesi che possono essere più forti di nazioni meno evolute. Noi potremmo non essere testa di serie a meno che l’Arsenal non venga eliminato nei preliminari”.