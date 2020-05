TORINO – Dopo l’ok arrivato nella giornata di ieri dal ministro Spadafora sulla ripresa della stagione, in queste ore sono state definite e ufficializzate le prime date della ripartenza. Stando a quanto riportato da Sky Sport, come gia affermato, il campionato riprenderà il 20 giugno con la Coppa Italia invece, che vedrà disputare le due gare delle semifinali il 13 e 14 giugno, per poi giocarsi la finale il 17, appena tre giorni dopo.