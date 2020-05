Tacchinardi: “Temo di aver sopravvalutato Rabiot. Sono favorevole alla ripartenza, andiamo avanti”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato ai microfoni de La Nazione circa la ripresa del campionato: “La Juve resta favorita in caso di ripartenza? Sì, ma è tutto da vedere, si è fermata nel momento clou della stagione. La vittoria sull’Inter era stata una grande reazione dopo il ko di Lione. Poteva affondare, ma ha dimostrato di avere un gruppo di uomini veri. Se è gioito ricominciare? Se è giusto tornare a giocare a calcio? Me l’avessero chiesto un mese fa, avrei detto che sarebbe stata una follia. Adesso, onestamente, sono favorevole a ripartire. Questi ultimi dieci giorni ci hanno restituito numeri confortanti. Dobbiamo ricominciare a vivere, a guardare avanti. Rabiot? Lo ritenevo un grande talento, temo di averlo sopravvalutato. Pjanic? Prima di vendere uno così, ci penso mille volte. Però, chiaro, se Sarri verrà confermato, non gli servirà quel tipo di giocatore. Andasse via il bosniaco, punterei forte su Bentancur”.

