Sticchi Damiani: “Ora Sky si deve pagare l’ultima rata e spero che lo faccia senza sconti”

TORINO – Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damini, ha parlato ai microfoni di Radio 1 circa la ripresa della Serie A: “Speravo nella ripartenza. Non per il nostro stato d’animo, visto che è un momento complicatissimo e non c’è tanta voglia di giocare peraltro senza pubblico, una cosa che fa venire meno l’essenza del calcio. Ma ci rendiamo conto che la nostra industria deve ripartire. Diritti? Gli altri broadcaster hanno già comunicato l’intenzione di pagare per intero la rata finale in caso di ripresa. Ora si riparte e credo che anche Sky sia portata ad adeguarsi. Penso e spero che questo problema sia fisiologicamente risolto. E’ impensabile che non venga pagata l’ultima rata dei diritti televisivi, senza peraltro alcuno sconto sulla stagione successiva, visto che questo campionato e’ stato interrotto per un evento straordinario e non per colpa di qualcuno”.

