Stat of the Game: de Ligt a quota quattro

TORINO – Nel giorno numero 3000 da Campione in carica, la Juve non trova i tre punti che le avrebbero permesso di chiudere anche quest’anno il discorso Scudetto. C’è però una nota positiva, la quarta rete in campionato di Matthijs de Ligt.

Il centrale olandese è il più giovane difensore dei cinque maggiori campionati europei 2019/20 ad aver segnato più di tre reti. In questa stagione, de Ligt ha superato il suo record di marcature in un singolo campionato (tre gol in Eredivisie nel 2017/18 e nel 2018/19). Un gol da fuori, il suo: l’ultimo gol di questo tipo per un difensore centrale della Juventus in Serie A risaliva a dicembre 2019, con un gol di Bonucci contro il Sassuolo.

