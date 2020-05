Spadafora: “Il campionato riprende il 20 giugno. In caso di emergenza la Figc mi ha assicurato un piano B e uno C”

TORINO – Al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato in merito all’ufficialità della ripresa del campionato di Serie A ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo fatto una riunione con tutti gli addetti della Figc – ha spiegato -. Come abbiamo premesso, il calcio sarebbe ripartito con l’autorizzazione del Cts sui protocolli. È dunque giusto che anche il calcio riparta, il comitato tecnico scientifico ha sottolineato la necessità della quarantena fiduciaria qualora un calciatore risultasse positivo. Abbiamo avuto anche garanzie in merito alla questione tamponi, un qualcosa che non andrà a nuocere in nessun modo le esigenze dei cittadini, evitando dunque canali preferenziali per il calcio. Oggi possiamo dire che la Serie A riprenderà il 20 giugno. Personalmente mi auguro che si possa dare un segnale positivo utilizzando la settimana fra il 13 e il 20 completando la Coppa Italia, si tratterebbe di un segnale molto importante considerando il blasone dei 3 incontri rimanenti. Per la Coppa Italia dovremo comunque attendere il via libera della Figc. Come previsto, il servizio pubblico garantirà la visione in chiaro della Coppa Italia. Sono in corso inoltre contatti coi detentori dei diritti del campionato. L’auspicio è che da Sky venga dato un segnale importante, i contatti avuti con Sky nella giornata di oggi sono comunque stati positivi. La priorità vuole essere quella di tutelare lo spettacolo per gli italiani, garantendo anzitutto sicurezza e ordine pubblico. Il ministro Gualtieri ha firmato in tempo record il bonus di 230 milioni di euro di bonus per i dipendenti nel mondo del calcio. Abbiamo lavorato in modo per garantire la sicurezza totale per tutto lo sport. Gli orari verranno decisi dagli organismi competenti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<