Rivaldo: “Messi chiuderà la sua carriera al Barcellona”

TORINO – L’ex stella di Barca e Milan Rivaldo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai attraverso il suo account Instagram, dove ha parlato anche del futuro di Leo Messi.

“E’ normale che dopo una gara come quella contro il Bayern passino molte cose per la testa dei giocatori e anche Messi potrebbe aver pensato di andarsene. Ma non prenderà una decisione così e tutti i rumors che sono venuti fuori dopo la gara destabilizzano ancora di più il club. Certo era triste e dispiaciuto per il risultato e per la stagione, ma sta molto bene a Barcellona, ha la sua vita e quando finirà di giocare vivrà in città. Non credo che prenderà questa decisione prima di parlare con la dirigenza del club, alla fine è una società che ha fatto vincere molto ad ambo le parti. Messi non andrà via dal Barcellona fino a che il club non avrà dei soldi in cambio, almeno questa è la mia opinione considerando la sua personalità e quel che ha dimostrato in questi anni”.