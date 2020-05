Premier League: ufficiale la ripresa il 17 giugno

TORINO – In Inghilterra si comincia a fare sul serio in merito alle date della ripartenza del calcio. La Premier League, dopo una riunione tenuta durante la giornata di oggi, ha deciso di riprendere il prossimo 17 giugno: quel giorno si dovrebbero disputare i recuperi della 28/a giornata, fra Aston Villa e Sheffield United, fra Manchester City e Arsenal. Il comunicato: “Oggi gli azionisti della Premier League hanno concordato una nuova data di riavvio provvisoria per la stagione 2019/20 di mercoledì 17 giugno, a condizione che siano stati rispettati tutti i requisiti di sicurezza”.

