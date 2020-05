TORINO – Dopo circa due settimane di dibattito il nome di Miralem Pjanic sembrerebbe essere lontano da Barcellona, almeno per il momento. Già, perche stando a quanto emerge dai maggiori portali spagnoli, l’affare sarebbe bloccato a causa di un dietrofront dei Blaugrana, i quali vorrebbero inserire Arthur nella trattativa, ma dalla Continassa chiedono uno tra Semedo o De Jong come controparte che, non sembrano essere nei piani di cessione della dirigenza spagnola.