Parere positivo del CTS sul protocollo delle gare per la ripartenza della Serie A

TORINO – Secondo quanto appreso dall’ANSA, il CTS della Protezione Civile ha approvato il protocollo relativo alle gare per la ripartenza del campionato di Serie A. Ora la palla passa al Ministro dello Sport, al presidente della FIGC e al presidente dell’AIC, che oggi alle 18.30 si incontreranno in una riunione decisiva per la ripresa. Confermata la quarantena di 14 giorni della squadra in caso di un nuovo positivo. Queste le parole del CTS: “Apprezzamento per la puntualità di dettaglio nell’analisi di molti aspetti. Le norme attualmente in vigore prevedono chiare disposizioni a proposito della quarantena di un soggetto positivo e quella conseguentemente precauzionale di tutto il resto del gruppo-squadra”.

