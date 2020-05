Moggi: “Non cambierei mai Pjanic con Jorginho”

TORINO – L’ex ds della Juve Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 7 Gold, dove ha parlato anche del mercato dei bianconeri.

“Io a centrocampo non cambierei Pjanic, ma il vero obiettivo di Sarri resta sempre Jorginho. E’ un calciatore che conosce bene perché lo ha avuto per tanti anni prima al Napoli e poi al Chelsea. In alternativa a Torino può arrivare Verratti, ma non Arthur. Icardi? Finché ci saranno Dybala e Ronaldo, non ha senso inserire un altro attaccante negli ultimi sedici metri. Se andrà via Higuain, potrebbe fare comodo un profilo come Milk: ottimo giocatore che può andare in panchina senza difficoltà”.