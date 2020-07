Milan-Atalanta apre la 36/a, è sfida fra ambiziose

TORINO – (ANSA) – Motivazioni a mille per Milan e Atalanta, che a San Siro apriranno il 36/o turno in A. I rossoneri sono a caccia del quinto posto della Roma, 2 punti più in alto, un piazzamento che garantisce l’accesso diretto all’Europa League. Gli ospiti guardano ancora più su: con una vittoria rafforzerebbero il secondo posto e vedrebbero la Juve a 3 punti. Gli analisti Snai tengono la bilancia in buon equilibrio, ma danno una sfumata preferenza all’Atalanta, la cui vittoria si gioca a 2,25, contro il 2,90 dell’1 rossonero. Difficile che venga fuori un pareggio. La ‘X’ ha una quota piuttosto alta: 3,90. L’Over scivola molto in basso, a 1,38, mentre l’Under sale a 2,80. Domani scenderà in campo l’Inter, in visita al Genoa. Dopo lo choc della sconfitta interna contro il Bologna, la squadra di Conte ha accusato il colpo. Per ambire alla seconda piazza deve tornare a vincere, operazione probabile, a giudicare dalle quote SNAI: i 3 punti nerazzurri sono proposti al ribasso, a 1,65, il successo genoano vale invece 5 volte la scommessa. In ottica salvezza, Davide Nicola non disdegnerebbe neanche un pari, a 4,00, la cui bontà dipenderà in buona parte da ciò che succede il giorno dopo a Bologna, dove il Lecce tenterà di ridurre i 4 punti che lo separano dal quart’ultimo posto. Per il match del Dall’Ara le quote sono strette: favorito il Bologna a 2,45, ma il Lecce è a ridosso (2,70).

Promette spettacolo Napoli‐Sassuolo, in programma domani: azzurri nettamente avanti a 1,55, ma il Sassuolo, a 5,25, nel post Covid è stato battuto solo da Atalanta e Milan. Domenica la Roma (quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite) ospiterà una Fiorentina in eccellente condizione. Il pronostico, però, è tutto giallorosso, con il segno ‘1’ a 1,60 e il ‘2’ a 5,00. La Lazio prova a risalire sul podio della classifica e si presenta da favorita a Verona: blitz biancoceleste a 2,15, contro il 3,35 gialloblù. Chiuderà il turno, domenica sera, Juventus‐Sampdoria: malgrado gli ultimi tormenti dei campioni d’Italia, la loro vittoria, che vuol dire scudetto, scenderà fino a 1,27. (ANSA).

