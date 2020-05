Mbappé: “Il mio modello è Cristiano Ronaldo. Vorrei vincere la Champions League con il Psg”

TORINO – La stella del Psg, Kylian Mbappé, si è raccontato ai microfoni di Daily Mail: “Mi piacerebbe vincere il Pallone d’Oro ma di certo non è un pensiero da tenermi sveglio la notte. Le mie priorità sono il PSG e la Nazionale, non mi sono imposto un limite di tempo per vincerlo. Il mio modello? Adesso è Cristiano Ronaldo, ha vinto tantissimo e continua a farlo; è un vincente. Prima del lusitano avevo come modello Zidane per quanto fatto in Nazionale. Tutti e due sono stati protagonisti di questo sport ed anch’io voglio diventarlo. La Nazionale? L’obiettivo è vincere gli Europei dell’anno prossimo ma vorrei vincere anche la Champions League con il PSG, la prima per il club, un qualcosa di speciale”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<