Liverpool, Henderson: “Strano vincere la Premier senza tifosi”

TORINO – (ANSA) – Vincere un trofeo in Premier League senza tifosi sarebbe “piuttosto strano”: così Jordan Henderson capitano del Liverpool, come riferisce l’edizione online della Bbc. I Reds erano in vetta alla classifica quando la stagione è stata fermata a causa del coronavirus, a solo due vittorie dalla conquista del titolo, che manca al Liverpool dal lontano 1990. Henderson sottolinea che i tifosi del Liverpool “fanno una grande differenza e lo sappiamo tutti”. Il Liverpool e altri club hanno ripreso ad allenarsi la scorsa settimana con protocolli rigorosi in atto, incluso l’allenamento solo in piccoli gruppi, per Henderson le misure sono “sorprendenti” ma hanno fatto sentire i giocatori “al sicuro”. (ANSA).

