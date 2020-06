La Liga ufficializza, riparte 11/6 con derby di Siviglia

TORINO – Adesso non ci sono più dubbi: la Liga, massima serie calcistica della Spagna, riprenderà dopo lo stop per coronavirus il prossimo 11 giugno, alle ore 22, con il derby di Siviglia fra la squadra che porta il nome della città e il Betis. Lo ha ufficializzato la lega spagnola. Il giorno dopo, venerdì 12 e sempre per la 28/a giornata, si giocheranno Granada-Getafe e un’altra stracittadina, quella fra Valencia e Levante. Il Barcellona tornerà in campo sabato 13 (ore 22) in trasferta a Maiorca, mentre il Real Madrid domenica 14 ospiterà i baschi dell’Eibar. Con una nota il direttivo della Liga fa notare che sono in programma partite anche alle ore 13 (nonostante le temperature elevate), mentre la data in cui si spera di cominciare la stagione 2020-’21 è il 12 settembre. (ANSA).

