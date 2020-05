Kulusevski: “Spero che quest’anno la Juve vinca la Champions. Non vedo l’ora di duettare con Dybala”

TORINO – Il giocatore di proprietà della Juventus ora in prestito al Parma, Dejan Kulusevski, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport circa il suo futuro in bianconero la prossima estate: “Ora voglio chiudere in bellezza col mio club. Che emozioni allo Stadium col benvenuto di CR7, Buffon e Chiellini. Spero arrivino in fondo dappertutto e che vincano la Champions. Che emozione quel giorno allo Stadium, un’atmosfera unica! E CR7 mi ha detto: “Benvenuto Dejan, come stai?”. Anche Buffon e Chiellini sono stati carini con me. Una gioia immensa per un ragazzo che li aveva visti solo in tv. Mi attrae l’idea di misurarmi con i migliori. A maggior ragione vado lì per imparare. Non vedo l’ora di duettare con Dybala e il suo sinistro magico: in ogni caso ora so giocare in più ruoli e conto di ritagliarmi uno spazio anche a Torino. Sarri è stato simpatico, mi ha messo a mio agio. Conoscevo il suo Chelsea e il suo tipo di gioco. Anche per questo ho scelto il bianconero. Tonali? Tonali è forte. Un consiglio? Tra Inter e Juve scelga con il cuore”.

