In Spagna si studiano le date, Liga chiude il 19/7

TORINO – (ANSA) – I club calcistici di Spagna proseguono le riunioni in vista della ripresa dei campionati, studiando date e orari delle partite da disputare. Le squadre chiedono di conoscere con precisione la collocazione almeno dei prossimi quattro turni. Nella riunione odierna, secondo quanto riferisce Marca, Javier Tebas, presidente della Liga, ha spiegato ai club che lunedì o al massimo martedì la richiesta dei club dovrebbe trovare risposte certe. L’idea è di scendere in campo di domenica e di mercoledì, ma senza specificare entrare nei dettagli. L’idea è di ripartire domenica 14 giugno con la 28/a giornata della Liga e la 32/a della Segunda Division (in entrambi i campionati mancano 11 giornate). Ma non è escluso che il derby di Siviglia possa andare in scena l’11 giugno, anticipando la grande ripartenza. Il termine ultimo per completare i campionati dovrebbe essere domenica 19 luglio; solo qualche giorno dopo partirebbero i Playoff promozione che si dovrebbero concludere il 2 agosto. (ANSA).

